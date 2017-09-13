Bartın Kent Tarihi müzesi Ödül aldı

Bartın, 82’si uygulama, 61’i proje dalında toplam 143 projenin başvurduğu yarışmada, 61 proje içerisinde ödül alan 8 projenin içinde yer aldı. Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, 2 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 8 Süreklilik ve 42 Başarı ödülünün verildiği yarışma sonuçları açıklandı.

24 Ağustos tarihinde İstanbul Şerifler Yalısı’nda gerçekleştirilen jüri toplantısında Proje Ödülü alan Bartın Belediyesi’nin yanı sıra Dulkadiroğlu, Göynük, Kepez, Lüleburgaz, Mudanya, Samsun Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyeleri proje ödülü almaya hak kazandı.

Sonuç duyurusunda “Bartın Belediyesi’nin Bartın Tarihi ve Kültürü Müzesi Projesi’ne, kent merkezindeki koruma alanlarını tamamlayan, kamusal kullanımı destekleyen proje yaklaşımı ve kent merkezinde önemli bir odak noktasında Bartın’ın kültür altyapısına kazandıracağı değerler nedeniyle proje ödülü verilmiştir” denildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Ülkemiz için bir kazanç olan Tarihi Kentler Birliği’nin 2014 yılından bu yana Encümen Üyeliği görevini sürdürüyorum. Prof. Dr. Metin Sözen öncülüğünde, TKB Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, tüm yönetim ve üye belediye başkanları ile güzel bir birliktelik içinde olan Tarihi Kentler Birliği, ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşımak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Bizlere bir okul olan Tarihi Kentler Birliği’nin 2001 yılından bu yana düzenlediği “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda “Bartın Kent Tarihi Müzesi” projemiz ile Proje Ödülü’nü kazanmamız bizi son derece gururlandırmıştır. Henüz yapım çalışmaları devam eden bir müzenin ödül kazanmış olması, Bartın’da yaptığımız kültürel ve tarihsel miras eserlerimize verdiğimiz değerin, yaptığımız restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göstermiştir. 1885 yılında Rüştiye Mektebi olarak açılan, 1924-1947 yılları arasında Cumhuriyet Mektebi, 1953-2008 yılları arasında ise Bartın Belediyesi olarak kullanılan Hükümet Caddesi’ndeki tarihi binamızın Kent Tarihi Müzesi yapılması için 2 Kasım 2016 tarihinde bina restorasyonu ve kent müzesi yapımı ihalesi gerçekleştirilmişti. Bu yılın Ocak ayında ise yapım çalışmalarına başlanmıştı. Önümüzdeki aylarda açacağımız Bartın Belediyesi Bartın Kent Tarihi Müzesi Projesi’ni, Tarihi Kentler Birliği yarışmasında ödüle değer gören tüm jüri üyelerine ve bu müzenin Bartın’a kazandırılması için emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.