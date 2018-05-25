Bartın MYO öğrencilerine sertifikaları verildi

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerine, meslek hayatlarında kendilerini öne çıkaracak ETAV-8.SQL ve LUCA muhasebe programları eğitimi verildi. Bartın Meslek Yüksekokulu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında verilen eğitimlere Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından 39, İşletme Yönetimi programından ise 36 öğrenci katıldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler için bir sertifika töreni gerçekleştirildi.

“Üniversite-sektör işbirliğinin güzel bir örneği”

Töreninin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimizin mümkün olduğu kadar farklı yetkinlikler kazandırarak, rekabet üstünlüğü kazanması en büyük arzumuzdur. Bu doğrultuda verilen eğitimler öğrencilerimizin meslek hayatlarına atıldığında bir adım önde olmalarını sağlayacaktır. Üniversitemizin sektörle olan işbirliğinin de güzel bir örneği olarak bu eğitimler gerçekleştirildi. Emeği geçenleri tebrik ederim" dedi.

“Üniversitemiz mezunlarıyla markalaşacak”

Mezun olduktan sonra dahi öğrencilerin Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaya devam edeceklerini belirten Rektör Uzun, öğrencilere ‘irtibatı koparmayalım’ mesajı verdi. Rektör Uzun, “Üniversite olarak sizleri mezun olduktan sonra da takip edeceğiz. Hayatınızın sonuna kadar Bartın Üniversitesi Ailesinin içerisinde olacaksınız. Bizler de sizlere mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz. Bu büyük aileyi oluşturup bunun üzerinden markalaşacağız.” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kıvanç Bakır ise gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili bilgi vererek, “Eğitimi verilen her iki program da öğrencilerimizin iş hayatındaki muhasebe uygulamalarını kavrama ve pratiklik sağlama noktasında büyük avantaj sağlayacaktır. LUCA eğitimi ve sertifikası alan öğrencilerimiz tüm Türkiye de ilk ve tek olan bu proje sayesinde Yüksekokulumuzdan mezun olup böyle bir belgeye sahip olan ilk öğrenciler olacaklardır” dedi.

Daha sonra öğrencilere Rektör Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Bakır, BSMMMO Başkanı Mustafa Fındık, TÜRMOB Luca Operatörü Cenk İçer ve öğretim elemanları tarafından sertifikaları verildi.