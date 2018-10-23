‘Bartın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı' gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya, Bartın Valisi Nusret Dirim'in eşi Burcu Dirim, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un eşi Hatice Uzun, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerin temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Yazıcı, “Düzenlediğimiz çalıştayla, Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezimizin üç yıllık eylem planı çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve kadın sorunlarıyla ilgili olarak “Ne yapmamız gerekiyor?” sorusuna yönelik bir durum tespit çalışması yaptık. Bu kapsamda iç ve dış paydaşların katılımıyla fikir alışverişinde bulunarak yapılacakları somutlaştırmaya çalıştık.” dedi.

Moderatörlüğünü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selma Çelikyay'ın yaptığı çalıştayda kadın ve kadın sorunları, eğitim, iş hayatı, şiddet ve cinsel suçlar, iletişim, sosyal, kültürel ve ahlaki değerler, aile ana temaları çerçevesinde ele alındı.

Çalıştay katılımcıların tartışılan ana temalarla ilgili çözüm önerilerini sunmalarından sonra kapanış konuşmasıyla sonlandırıldı.

Kapanış konuşmasında Prof. Dr. Yazıcı, merkezin bundan sonraki çalışmaları ve etkinliklerinin üniversite-şehir işbirliği çerçevesinde belirlenecek sorunlar temelinde yürütülmesinin alana ve Bartın iline katkısını artıracağını ifade etti.

Çalıştaydan çıkan sonuçlar YÖK'ün Akademide Kadın Çalışmaları Birimi için raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Gerçekleştirilen çalıştayın önemine dikkat çeken Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversitemiz bünyesinde şimdiye kadar kadın sorunları konusunda önemli çalışmalar yürütüldü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezimizle birlikte bu çalışmalar hem düzenli bir şekilde gerçekleştirilebilme hem de çalışma kapsamını genişletebilmek mümkün oldu. İç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla merkezimiz bünyesinde yürütülen bu çalışmaların şehrimize ve bölgemize değer katacağına inanıyorum.” diye konuştu.