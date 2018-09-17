Bartın TSO Başkanı Halil Balık TATSO Genel Kurulu'nda

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun daveti üzerine TATSO Genel Kurul ve Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu toplantısına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında, TOBB organizasyonunda düzenlenen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurul toplantısı ve Türk Alman Ekonomi Diyaloğu Almanya'da yapıldı. Toplantıya Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık da katıldı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen 3 günlük programı değerlendiren TSO Başkanı Halil Balık, Türk-Alman bir çok iş adamı ile bir araya geldik. Almanya Dünya'nın en iyi ekonomisine sahip sayılı ülkelerden birisi, bu diyalog iki Ülke için çok yararlı olacak. 3 günlük program dolu dolu geçti. İkili ilişkilerimiz değerlendirildi ve güncel sorunlar ile çözüm önerileri konuşuldu. TOBB Başkanımız Alman İş adamlarını yatırım yapmak üzere Türkiye'ye davet etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda ticari ilişkilerimiz daha da kuvvetlenecek, Alman yatırımcı ülkemize gelmeye hazır''dedi.