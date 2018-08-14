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14 Ağustos 2018 16:58

Bartın TSO Meslek Komitesi toplantısı yapıldı

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nın 3-5-6-9 ve 10.

Bartın TSO Meslek Komitesi toplantısı yapıldı

14 Ağustos 2018 16:58

Meslek Komiteleri’nin Ağustos ayı toplantısı oda lokalinde yapıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Halil Balık, yoğun çalışmalarından vakit ayırarak toplantımıza katılan tüm Meslek Komitesi üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem ilimizin hem de üyelerimizin yararına olan tüm faaliyetlerde bulunmaya, çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz. Her türlü fikre projeye hazırız, yeter ki sizlerden talep gelsin. Bunun için her ay yapılan Meslek Komitesi toplantılarına önem veriyoruz. Sektörlerimiz deki sorunları dile getirerek ortak akıl birliği yaparak ancak bu şekilde çözüme ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu gün bunun için siz değerli meslek komitesi üyelerimiz ile bir araya geldik’’dedi.


Toplantıda, meslek komitesi üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından sektörlere ait durum değerlendirmesi yapıldı.




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