Bartın TSO'dan enflasyonla mücadeleye tam destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkıda bulunmak amacıyla; 81 il ve 160 ilçede bulunan 365 oda ve borsa nezdinde başlattığı çalışmaya Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'ndan da destek geldi.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. Meclis Başkanı Adem Akpürçek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Kanbur ile Sami Karakaş, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlker Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yıldız'ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Balık, “Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır” dedi.

Artan enflasyonun hem alım gücü hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini aktaran Balık, “Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir” dedi.

Enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini kaydeden Balık, “81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekun mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda/Borsa Üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Bartın ili olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz İçin başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız” şeklinde konuştu.