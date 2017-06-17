Bartın TSO’dan iftar

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası tarafından protokol ve üyelerine yönelik iftar düzenlendi. İftara Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurumlarının temsilcileri ve sanayiciler katıldı. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde protokol üyeleri ve iş adamları sohbet etme imkanı buldu. İftar yemeğine katılanlar otel girişinde Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Oda Yönetim ve Meclis üyeleri tarafından karşılandı. İftar öncesinde iş adamları ve sanayicilerle sohbet eden Vali DİRİM ve tüm davetiler okunan duanın ardından hep birlikte oruçlarını açtı.

Vali Nusret Dirim iftar programında yaptığı konuşmasında; "Daha önce sanayicilerimiz ve iş adamlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ’İstihdamda Millî Seferberlik’ çağrısı doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı’ kapsamında, ilimizde çalışmalarımıza birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyoruz. Bir kez daha bu rahmet ve bereket ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmamalı, onlara yardım elini uzatmamız gerektiğini hatırlatarak hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.