Bartın Üniversitesi 2 dünya şampiyonu daha çıkardı

Brezilya'nın Goiania kentinde başlayan Dünya Üniversiteler Şampiyonasında Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Milli Sporcu Ekrem Öztürk 55 kiloda, Burhan Akbudak ise 82 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalya aldılar.

BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş şampiyonada altın madalya alan sporcuları tebrik ederek, “Öğrencilerimiz bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sadece ulusal ölçekte düzenlenen müsabakalarla yetinmeyip, aldıkları başarılarla uluslararası müsabakalarda da bayrağımızı en üstte dalgalandırıyorlar. Hedeflerini yüksek tutan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da Öztürk ve Akbudak'ı kutlayarak “Daha önce birçok şampiyonluğa ve dereceye imza atan öğrencilerimiz, Brezilya'nın Goiania kentinde yapılan şampiyonada da göğsümüzü kabarttı. Bu doğrultuda öğrencilerimizi tebrik ediyor, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da madalyalarla döneceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.