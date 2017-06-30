Bartın Üniversitesi 5 bin 111 yeni öğrenci alacak

Bartın Üniversitesi 2017-2018 akademik yılında 36 ön lisans, 47 lisans, 28 yüksek lisans ve 5 doktora programına 5 bin 111 yeni öğrenci alacak. Üniversite bünyesinde yer alan Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Orman Fakültesi’ne toplamda 2 bin 707 öğrenci kontenjanı belirlendi. Bartın Meslek Yüksekokulu, Ulus Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yeni öğrenci kontenjanı ise bin 810 oldu. Bartın Üniversitesi’nin yeni kurulan Ulus Meslek Yüksekokuluna önümüzdeki akademik yıl için yer alan 3 programda 154 yeni öğrenci kontenjanı verilirken, Bartın Meslek Yüksekokulunun Kurucaşile ilçesinde yer alan 4 programının öğrenci kontenjanı ise 208 olarak belirlendi.

Lisansüstü öğrenci başvuruları başladı

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne de öğrenci başvuruları ise 3-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 10 yüksek lisans ve bir doktora programında 15’i uluslararası öğrenci olmak üzere toplamda 134 öğrenci alacak. Fen Bilimleri Enstitüsü 10 yüksek lisans ile 3 doktora programında 30’u uluslararası öğrenci olmak üzere 206 öğrenci kontenjanı belirlendi. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki 8 yüksek lisans ve bir doktora programında ise 36’sı uluslararası öğrenci, toplamda 254 öğrenci kontenjanı yer aldı.

“Öğrencilerimiz nitelikli bir öğrenim görecekler”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sayılarla birlikte kalitenin de artırılması gayretinde olduklarını kaydederek, “Her geçen gün daha da büyüyen Bartın Üniversitesi ailesine 2017-2018 akademik yılında yeni öğrencilerimiz katılacaktır. Öğrencilerimize rahat eğitim-öğrenim alanları hazırlama gayretinde olmanın yanı sıra; öğretim elemanı öğrenci arasında sağlıklı bir dengenin inşası için de çaba göstermekteyiz. Üniversitemizdeki yenilikçi, girişimci öğretim elemanlarımızla birlikte, ömrünü öğrenci yetiştirmeye adayan akademisyenlerimiz de bizim için çok önemli. Üniversite olarak kültürlü, münevver ve vatansever vatandaşlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.