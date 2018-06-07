Bartın Üniversitesi akademik kadrosu güçlenmeye devam ediyor

Bünyesinde 8 fakülte, bir yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu yer alan Bartın Üniversitesi’nde akademik kadro yeni yapılan atamalarla güçleniyor. Son olarak; Bartın Orman Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Halil Barış Özel ve Prof. Dr. Gökhan Gündüz profesörlük kadrolarına, Doç. Dr. Mustafa Artar, Doç. Dr. Melih Öztürk ile Doç. Dr. Tuğrul Varol ise doçentlik kadrolarına atamaları yapıldı.

Son bir yılda 64 atama gerçekleşti

Bartın Üniversitesi’nde son bir yılda açıktan veya naklen 64 öğretim elemanın ataması gerçekleştirildi. Yapılan son atamalarla birlikte Bartın Üniversitesi’nde 30 profesör, 38 doçent, 178 doktor öğretim üyesi, 132 öğretim görevlisi ve 185 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 563 öğretim elemanına ulaşıldı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun atamaları gerçekleşen öğretim üyelerini tebrik ederek, “Üniversitemizin akademik kadrosu her geçen gün daha da güçlenmektedir. Öğretim elemanlarımızla bir yandan eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam ederken diğer yandan üniversitemizi bilgi üreten bir fabrika haline dönüştürüyoruz. Büyük bir aile olarak başarı çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz. Bu düşüncelerle ataması gerçekleştirilen öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, bu özverili çalışmalarını bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.