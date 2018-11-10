Bartın Üniversitesi Ata'yı andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümünde Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Bartın Üniversitesi'ndeki “10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı” kapsamında Ağdacı Kampüsü'nde yer alan Atatürk Büstü önünde bir tören düzenlendi. Tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelengin sunulmasıyla başladı.

Saatlerin 09.05'i göstermesi ile birlikte katılımcılar Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ardından okunan İstiklal Marşı ile birlikte bayraklar yarıya indirildi. Törende; akademik birim yöneticileri, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler hazır bulundu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Bartın Valiliği önünde il protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen anma törene katıldı.