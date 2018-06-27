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27 Haziran 2018 15:35

Bartın Üniversitesi BAKAF’ta tanıtılıyor

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nda (BAKAF) üniversite tercihi yapacak adaylara bölüm ve programlar hakkında bilgi veriyor.

Bartın Üniversitesi BAKAF’ta tanıtılıyor

27 Haziran 2018 15:35


İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı (BAKAF) 8 ilden gelen katılımcıların stantlarının ziyarete açılmasıyla başladı. Bartın Üniversitesi’nin akademik personeliyle katıldığı fuarda üniversite tercihi yapacak adayların soruları cevaplandırılıyor.


Öğretim elemanları, Bartın Üniversitesi’nin 8 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan bölümler ve programlar hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor. Üniversite tercihi yapacak adayların yurt dışı eğitim olanakları, çift ana dal ve yan dal programları, yurt imkânları ve Bartın ile ilgili soruları cevaplandırıldığı fuarda, kariyer planlaması konusunda da önerilerde bulunuluyor.


BAKAF’ta yer alan Bartın Üniversitesi standı 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar ziyaret edilebilecek.




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