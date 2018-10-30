Bartın Üniversitesi BESYO Müdürlüğüne yeni atama

Dr. Mehmet Güçlü atandı.

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürlüğü görevine yapılan atamanın ardından devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yeni görevinden dolayı Prof. Dr. Mehmet Güçlü'yü tebrik ederken, göstermiş olduğu gayretten ve sunduğu katkılardan dolayı Doç. Dr. Taner Bozkuş'a teşekkür etti.

Rektör Uzun, “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzda yürütülen çalışmalar neticesinde hem sportif hem de bilimsel anlamda önemli başarılar elde ediyoruz. ÜniAr tarafından yapılan akademik performans sıralamasında ‘Devlet Üniversitelerindeki Fakülteler Genel Sıralaması'nda Bartın Üniversitesi BESYO alanında ilk sırada yer alıyor. Öğrencilerimiz ise katıldığı müsabakalarda aldığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırıyor. Sadece ulusal çapta gerçekleştirilen müsabakalarda değil, uluslararası yarışmalarda da dereceler elde ediyor, şampiyonlar çıkarıyoruz. Bu düşüncelerle sunduğu katkılardan dolayı Doç. Dr. Taner Bozkuş'a teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Mehmet Güçlü'yü de tebrik ederek, başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.