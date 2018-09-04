Bartın Üniversitesi BESYO’ya 2 bin 71 başvuru yapıldı

Başvuru yapanlar arasında 82 millî sporcu da yer aldı.

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun (BESYO) özel yetenek sınavlarına bu yıl da yoğun başvuru yapıldı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ile Spor Yöneticiliği Bölümlerine bin 555 erkek, 384 kadın ve 82 milli sporcu elektronik ortamda başvuru yaptı.

Özel yetenek sınavları başladı

4 ayrı bölümde toplam 400 kontenjanın ayrıldığı BESYO’da yetenek sınavları başladı. Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü BESYO Spor Tesislerinde 3-8 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavlar için 40 uluslararası öğrenci de başvuru yaptı. Ayrıca bu sene 10 engelli öğrenci de BESYO bölümlerinde okumak için mülakata girmeye hak kazandı.

Bartın Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş gösterilen ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Yüksekokulumuz her sene artarak devam eden akademik ile sportif başarılarıyla ismini ulusal ve uluslararası alanda duyurmayı başarmıştır. Bu doğrultuda Üniversitemize olan ilgi de artmış, yoğun bir başvuru yapılmıştır. Bugün başlayan özel yetenek sınavlarında da geleceğin sporcularını ve eğitimcilerini seçmek için kılı kırk yarıyor, şeffaf bir sınav yapıyoruz. Sınav sürecini sosyal medya hesaplarımızdan da canlı yayınlıyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Uzun, başarılar diledi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise BESYO’nun akademik ve sportif başarılarından bahsederek “Üniversitemiz, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından akademik personelin performansı ölçüt alınarak yapılanan “Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında” 108 üniversite arasında 18’inci sırada yer aldı. Sıralamalarda Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ise spor alanındaki akademik birimler arasında ilk sıradaydı. Ayrıca yıl boyunca yüksekokulumuz ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza atarak bizleri gururlandırmıştır. Sınavlara katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.