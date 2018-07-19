Bartın Üniversitesi Bilim ve Sanat kampı düzenledi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren “Küre Dağlarında Bilim ve Sanat” kampı değerlendirme toplantısı yapıldı. Bartın Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci, öğretim elemanları ve kampa yer alan çocuklar ile aileleri katıldı.

Proje Yürütücüsü Arş. Gör. Yasemin Büyükşahin proje kapsamında 2 grup halinde 40 çocuk ve annesinin kampta yer aldığını belirterek, “Amacımız toplum, doğa ve bilim bağını çocuklarımızla birlikte annelerinde oluşmasını sağlamaktı. Küre Dağları Milli Parkında 3 gün süren kapımızda da bu ilişkiyi sağlayacak aktiviteler gerçekleştirdik. Telefonlardan ve internetten uzak, doğayla iç içe çocuklarımızın hem öğrenmesini hem de eğlenmesi sağladık. Annelerimize de çocukların bu şekilde de eğlenebileceğini göstererek bundan sonraki günlerde daha bilinçli olmaları gerektiğini gösterdik.” dedi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan projeye Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü de destek verdi. Projede Büyükşahin ile birlikte eğitici olarak Dr. Öğr. Üyesi Seçil Kartopu, Öğr. Gör. Reha Sarıkaya, Arş. Gör. Bekir Güler, Arş. Gör. İsmail Eyüpoğlu ve öğrenciler yer aldı.