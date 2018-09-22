Bartın Üniversitesi ‘Diagnobot' ile Teknofest İstanbul'da

Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan, geliştirdiği rehabilitasyon robotu “Diagnobot” ile Türkiye'de ilk kez düzenlenen Teknofest İstanbul'da yarışıyor.

Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan, Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve teknoloji, uzay ve havacılık tutkunlarını bir araya getiren Teknofest İstanbul'a katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Aktan, “Diagnobot: Üst uzuv rehabilitasyonu için teşhis ve tedavi yapabilen yapay zekâ tabanlı robot platformu" adlı projesiyle “İnsanlık Yararına Teknolojiler sağlık kategorisi”nde yarışıyor. Türkiye'nin milli teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen havacılık, uzay ve teknoloji festivalinden ödülle dönmek isteyen Aktan, “Türkiye'de ilk olan ‘Diagnobot' çalışması ile bu alandaki maliyetler 10 kata kadar düşürülmesi hedeflendi” dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Teknofest'in Ülkemizde gerçekleştirilmesinin önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da “Bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir AR-GE sistemi gerektirmektedir. Bu doğrultuda Teknofest gibi organizasyonların önemi çok büyük öneme sahip” diye konuştu.

Rektör Uzun, geliştirdiği rehabilitasyon robotu “Diagnobot” ile Teknofest İstanbul'a katılan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan'a da teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.