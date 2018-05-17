Bartın Üniversitesi ‘Engelsiz Üniversite’ ödüllerine aday oldu

YÖK tarafından "Engelsiz Erişim" ve "Engelsiz Eğitim" sloganlarıyla yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan "Engelsiz Eğitim Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen çalıştayda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç üüniversitelere erişimin artık bir sorun olmaktan çıktığını, artık daha çok kaliteye odaklanacaklarını belirtti. Yükseköğretime erişimin artık bir sorun olmadığının en önemli göstergesinin 2017 yılı Dünya Ekonomi Forumu’nun Türkiye raporu olduğunu vurgulayan Başkan Saraç, "Bu rapora göre Türkiye, dünyada 137 ülke arasında yükseköğretime erişim oranında dünyada 2. ülkedir, okullaşma oranımız yüzde 94,2’dir. Başkan olduğumuzun akabinde YÖK’ün bundan sonra, erişimi artırmaya değil, kalite çıtasını yükseltmeye çalışacağını söylemiştik." ifadelerini kullandı.

Üniversitedeki engelli öğrencilerin durumuna da değinen Saraç, yükseköğretim sistemindeki öğrencilerin yüzde 0,5’ini engelli öğrencilerin oluşturduğunu, Üniversitelerdeki fiziki şartların sürekli iyileştirilmesi ile daha yüksek sayıda engelli öğrencinin yükseköğretime geçmesini hedeflediklerini ve bunu sağlamak için 3 farklı kategoride üniversitelere bir yarışma çağrısı yapıldığını belirtti.

BÜ ‘Mekânda Erişebilirlik’ kategorisinde aday oldu

Üniversitelerin açık, yarı açık ve kapalı alanlarının engelli bireylere yönelik düzenlemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu üzerinden bir değerlendirme yapılan ‘Mekânda Erişebilirlik’ kategorisinde Bartın Üniversitesi aday olmaya hak kazandı. Adaylık sürecinin önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kalite ve sürekli iyileştirme sloganıyla çıktıkları yolda engelli öğrencilerin her ihtiyacına uygun, örnek bir bilim yuvası oluşturmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Rektör Uzun, “Üniversitemiz Kutlubey Kampüsünde yer alan tüm fakültelerimizin ‘Mekânda Erişebilirlik’ kategorisine yaptıkları adaylık başvurusu kabul edilmiştir. Burada yer alan Fen, Mühendislik, Edebiyat, Eğitim ve İslami İlimler fakültelerimiz fiziki yapıları ile engelli öğrencilerimize zorluk çıkarmayacak şekilde tasarlandı. Yapılacak iyileştirmeler ile de eminim ki üniversitemiz engelli dostu bir üniversite olarak öne çıkacaktır. Sürekli iyileşme yaklaşımını merkezine koyan ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla bizleri daima yüreklendiren ve her zaman destek olan YÖK Başkanımıza ve kendilerinin şahsında YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.