Bartın Üniversitesi ile İŞKUR arasında Protokol İmzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Bartın Üniversitesi ile İŞKUR arasında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile İŞKUR tarafından belirlenecek 50 geçici işçi Bartın Üniversitesi bünyesinde çalışmaya başlayacak.

İŞKUR Bartın İl Müdürlüğünde yapılan imza töreninde konuşan Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan, ”Üniversiteler var olan büyük yapıları ile her zaman istihdama açıktır. Ancak bu istihdamı her zaman kendi imkânlarımız ile cevap vermemiz mümkün görünmüyor. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nın Toplum Yararına Çalışma Programları sayesinde dışarıdan çalışan istihdam edebiliyoruz. Gösterdikleri ilgiden dolayı İŞKUR İl Müdürü Adnan Arslan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Hem sağladıkları istihdam hem de Bartın Üniversitesinin ihtiyacına cevap vermekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren İŞKUR Bartın İl Müdürü Adnan Arslan kurum olarak her zaman Üniversite ile yeni işbirliklerine hazır olduklarını belirtti.

İmzalanan protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise desteklerinden dolayı Bartın Valisi Nusret Dirim’e teşekkür ederek Üniversite-Kamu işbirliğinin önemine vurgu yaptı.