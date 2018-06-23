Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 18:20

Bartın Üniversitesi ile İŞKUR arasında protokol imzalandı

Bartın Üniversitesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında protokol imzalandı.

Bartın Üniversitesi ile İŞKUR arasında protokol imzalandı

23 Haziran 2018 18:20


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Bartın Üniversitesi ile İŞKUR arasında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile İŞKUR tarafından belirlenecek 50 geçici işçi Bartın Üniversitesi bünyesinde çalışmaya başlayacak. İŞKUR Bartın İl Müdürlüğünde yapılan imza töreninde konuşan Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan, ”Üniversiteler var olan büyük yapıları ile her zaman istihdama açıktır. Ancak bu istihdamı her zaman kendi imkânlarımız ile cevap vermemiz mümkün görünmüyor. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nın Toplum Yararına Çalışma Programları sayesinde dışarıdan çalışan istihdam edebiliyoruz. Gösterdikleri ilgiden dolayı İŞKUR İl Müdürü Adnan Arslan’a teşekkür ediyorum.” dedi.


Hem sağladıkları istihdam hem de Bartın Üniversitesinin ihtiyacına cevap vermekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren İŞKUR Bartın İl Müdürü Adnan Arslan kurum olarak her zaman Üniversite ile yeni işbirliklerine hazır olduklarını belirtti.


İmzalanan protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise desteklerinden dolayı Bartın Valisi Nusret Dirim’e teşekkür ederek Üniversite-Kamu işbirliğinin önemine vurgu yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
26
°
C
  • Pazar
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç