Bartın Üniversitesi ile Maarif Vakfı arasında protokol imzalandı

Bartın Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitim, araştırma, akademik çalışma, raporlama ve kültürel alanlarda işbirliği kurulması amacıyla ‘İşbirliği ve Tanıtım Protokolü' imzalandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün tarafından imzalanan ‘İşbirliği ve Tanıtım Protokolü' ile yurt içi ve yurt dışında yürütülen her türlü eğitim faaliyeti ve bilimsel çalışmalarda ortak hareket edilecek. Ayrıca Bartın Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında her türlü bilgi-belge paylaşımı, müfredat materyal temini, yurt dışında bulunan üniversiteler ile ortak programlar, yurt içi ve yurt dışındaki personel için eğitim çalışmalarına katkı sağlamak gibi konularda da işbirliği yapılacak.

“Üniversite olarak uluslararasılaşmaya önem veriyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğretim elemanı ile öğrenci değişimi konularında uluslararasılaşmaya önem verdiklerini belirterek, “Uluslararasılaşma günümüzde çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Üniversitelerimizde de hem akademik işbirlikleri anlamında hem de uluslararası öğrencilerimiz anlamında etkileşimin yüksek seviyelere çıkması için gayret gösteriyoruz. Buna uygun olarak Üniversitemizde uluslararası öğrenci sayısı her yıl artmakta, kültür ve medeniyet etkileşimi en iyi şekilde sağlanmaya çalışılmaktadır.” dedi.

Bartın Üniversitesi'nde bilimsel noktada da uluslararasılaşmaya değer verdiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) uygulamaya koyduğu proje tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında Bartın Üniversitesi ile Pakistan Goverment College işbirliğinde gerçekleştirilen proje devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nin bitkisel atıklarından orman gülü, fındık kabuğu ve fındık zurufunun (koçanı) kullanılacağı proje ile biyoetanol üretilmesi hedefleniyor. Bu proje ile uluslararasılaşma noktasında olduğu kadar bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma konusunda da önemli bir adım attık. İnanıyorum ki Türkiye Maarif Vakfı ile imzaladığımız protokolle bu noktada attığımız adımlar bizi daha ileriye taşıyacaktır. Bu noktada Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'e Türkiye'nin uluslararası eğitimine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.