Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin Teknik Destek Programı kapsamında BAKKA’ya sunduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması’na yönelik danışmanlık hizmeti alma projesi kabul edilmesi üzerine, Fakültenin akademik ve idari personeli 11-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Eğitmen Banu Yüksel ile dokümantasyon hazırlama, arşiv oluşturma, SWOT Analizi, Paydaş Analizi, Kalite El Kitabı ve Stratejik Plan hazırlama gibi konularda çalışmalarını tamamladı.

Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olabilmek için yaptığımız çalışmalar fakültemizi bir adım daha hedefine yaklaştırdığını belirtti. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin fakülte bazında aldığı bu eğitimler ve yapılan çalışmalar İslami İlimler ve İlahiyat Fakülteleri arasında bir ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayan Kaygın, ağustos sonunda yapılacak eğitimlerle proje tamamlanacağını ve ISO 9001: 2015 denetimlerine fakültenin hazır hale geleceğini söyledi. Kaygın, “Proje aşamasından itibaren sürecin her döneminde aktif görev alan tüm akademik ve idari personelimize, eğitimlerin bir bölümüne iştirak eden öğrencilerimize, çalışmalarımızı başından beri destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.