Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Bartın Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi TS_EN_ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgelendirme yönünde yapılan kontrollerde başarılı olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından 2 gün boyunca yapılan değerlendirmelerin ardından TS_EN_ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgelendirmesi yönünde başarılı oldu. Böylece, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye'deki İslami İlimler ve İlahiyat Fakülteleri arasında belgelendirmeyi almaya hak kazanan ilk fakülte oldu.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan iki proje başarıyla tamamlanmasının ardından bu belgelendirme yapıldı. İlk projede akademik, idari personel ve öğrencilere kalite konusunda eğitimler verilirken; diğer projede danışmanlık hizmeti eğitimleri alındı. Proje Başdenetçi Banu Yüksel danışmanlığında verilen eğitimlerde yoğun katılım oldu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın başta olmak üzere hazırlanan projelerin başarıyla tamamlanmasından ve TS_EN_ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgelendirmesinin alınmasından dolayı emeği geçenleri tebrik ederek, ilime katkı sunma, bilgileri geleceğe doğru bir şekilde aktarma yolunda gösterilen bu başarının artarak devam etmesini diledi.