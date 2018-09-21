Bartın Üniversitesi kalitenin peşinde

Bartın Üniversitesi'nde öğrenci danışmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda yeni akademik yıl için önemli bilgiler verilerek, kalite vurgusu yapıldı.

Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey Kampüslerinde gerçekleştirilen toplantılarda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı tarafından ‘Çift Anadal ve Yandal Uygulaması', ‘Bölüm Dışı Seçmeli Dersler', ‘Akademik Danışmanlıklar' ve ‘Ders İzlenceleri' konularında bilgiler verildi.

Çift anadal yapacak öğrencilerin teşvik edilmesi konusunda önerilerde bulunan Yazıcı, “Çift anadal, yapılacak bölüm/program başkanlığına yapılacak. Örneğin, İktisat Bölümü öğrencisi Sosyoloji Bölümünde çift anadal yapmak istiyorsa Sosyoloji Bölüm Başkanlığına başvuru yapacak. Birinci ve ikinci öğretimler her iki öğretime başvurabilirler. İkinci öğretimden ikinci öğretime çift anadalda harç ücreti alınmaz, ancak ikinci öğretimden birinci öğretim programında çift anadal yapanlar ikinci öğretim harç ücretini öderler. Genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst yüzde 20'sinde bulunan öğrenciler, en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.” dedi.

Yazıcı, öğrencilerin bölüm dışından seçmeli dersler alabileceğinin altını çizerek “Mezuniyete kadar lisansta en az 2, ön lisansta en az 1 ders alma zorunluluğu var. Bu konuda öğrenciler yönlendirilmeli çalışmak istedikleri alanlarda ders almaları sağlanmalıdır.” diye konuştu.

21. yüzyıl öğrenme becerileri konusunda da konuşan Prof. Dr. Yazıcı, bilgi, medya, teknoloji, yaşam ve kariyer becerileri başta olmak üzere bu becerileri ölçmek için kullanılan çeşitli araçlar ve yaklaşımları aktardı.

“Öğrencilerimizi varlık sebebi olarak görüyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da katıldığı toplantılarda akademik danışmanlara önümüzdeki akademik yılın daha verimli bir ders yılı olması için bazı önerilerde bulunuldu.

Rektör Uzun, “Öğrencilerin varlık sebebi olarak görüldüğü Üniversitemizde gelişim stratejilerimiz öğrenci odaklı oluşturulmaktadır. Onların konforlu ve etkin bir üniversite hayatı yaşamaları ve kendilerini bir aile olarak gördüğümüz Üniversitemizin bir ferdi olarak hissetmeleri temel gayemizdir. Bu doğrultuda akademik danışmanlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Öğretim elemanlarımız öğrencilerimizi eğitim ve öğretimin yanında onlara rehberlik ederek, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamalıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimiz üniversitemizden donanımlı bireyler olarak mezun etmemiz en temel önceliklerimizden biridir.” ifadelerini kullandı.