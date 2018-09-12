Bartın Üniversitesi mezunu Onay, kaymakam oldu

Bartın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2014 yılında mezun olan Fahri Onay, Konya'nın Bozkır İlçesinde kaymakam olarak görevine başladı.

Konya'nın Bozkır İlçe Kaymakamı Fahri Onay, 2017 yılında İçişleri Bakanlığınca yapılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2018 Mart ayında Gümüşhane Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliğine başladı. Gümüşhane Torul İlçe Kaymakamlığına vekâlet ettikten sonra Ordu Altınordu'da kaymakam refikliği stajını tamamlayan Onay, ardından Samsun'un Kavak ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. Onay, şimdi Konya Bozkır İlçesinde kaymakam olarak görevine başladı.

“Hedefe ulaşmak için irade göstermek gerekiyor”

Bartın Üniversitesi'nde okuduğu döneme ait çok güzel anıları olduğunu belirten Onay, “Bartın'da yaşadığım ve özlemini duyduğum çok şey var. Ancak en çok arkadaşlarımı özlüyorum.” dedi.

Onay, öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunarak “Öğrencilerin üniversitedeki eğitim-öğretimin yanında kendi gelişimlerine katkı sunacak girişimlerde bulunması çok önemli. Derslerde öğrendiklerimiz önemli ama hedefe giden yol irade göstererek, çok okumayı ve fedakârlık yapmayı da gerektiriyor. Öğrenci, derslerde verilen akademik bilginin yanı sıra kendisini geleceğe taşıyacak kaynaklara da ulaşmalı, bu kaynaklardan olabildiğince istifade etmeli. Pes etmeden hayalini kurduğu, hedeflediği şeye gayret göstererek gitmeli. Bu bana başarıyı getirdi, günde 10 ile 12 saat çalışarak bugünlere ulaştım.” diye konuştu.

Rektör Uzun, tebrik etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da Konya'nın Bozkır İlçe Kaymakamı olarak atanan Onay'ı tebrik ederek, “Öğrencilerini tüm çalışmalarının odak noktasına alan üniversitemiz, sürekli iyileşmeyle bilimsel performansını, üretkenliğini ve sportif başarılarını her geçen dönem arttırıyor. Bu bilinçle üniversite olarak durmadan çalışıyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin her başarısıyla gurur duyuyoruz. Bu düşüncelerle Konya'nın Bozkır İlçe Kaymakamı olarak atanan mezunumuz Fahri Onay'ın başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca ek yerleştirme fırsatıyla geleceğin kaymakam adaylarını üniversitemize bekliyoruz.” şeklinde konuştu.