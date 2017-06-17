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17 Haziran 2017 10:26

Bartın Üniversitesi öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Arıt Köyündeki Aydınlar Ortaokuluna kütüphane kurarak, kitap ve kırtasiye malzemesi bağışında bulundu.

Bartın Üniversitesi öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu

17 Haziran 2017 10:26


Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri örnek bir davranış sergiledi. Bartın Merkeze bağlı Arıt Köyünde bulunan Aydınlar Ortaokuluna kütüphane kuran öğrenciler, bin 500 kitap ve çok sayıda kırtasiye malzemesi ile zeka geliştirici oyun setleri bağışladı. SHMYO Müdürü Doç. Dr. İbrahim Tümen “Aydınlar Ortaokulunun bir kütüphane ihtiyacı olduğunu öğrenen öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız kendi aralarında bir kampanya gerçekleştirdiler. Bu kampanya sonucunda okulumuza bir kütüphane kuruldu ve bin 500 kitap bağışlandı. Bunun yanında kırtasiye malzemesi ve ortaokula giden öğrencilerimizin kullanabileceği geliştirici materyaller temin edildi. Öğrencilerimiz büyük bir emekle topladıkları malzemeleri yine kendileri kütüphaneye yerleştirdi. Gösterilen bu örnek davranış nedeniyle çok mutluyuz” dedi.




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