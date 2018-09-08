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08 Eylül 2018 12:17

Bartın Üniversitesi öğrencileri madalyalarla dönüyor

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Milli Güreşçi Muhammed Akdeniz, Dünya Üniversiteler Şampiyonasında 74 kiloda altın madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi öğrencileri madalyalarla dönüyor

08 Eylül 2018 12:17

Milli Güreşçi Haydar Yavuz ise 70 kiloda dünya üçüncüsü oldu.


Brezilya’nın Goiania kentinde başlayan Dünya Üniversiteler Şampiyonasında Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Milli Sporcu Muhammed Akdeniz, 74 kilo güreşte tüm rakiplerini geçerek dünya şampiyonu oldu. Dünya Üniversiteler Şampiyonasında Bartın Üniversitesi BESYO öğrencisi Milli Güreşçi Haydar Yavuz ise 70 kiloda dünya üçüncüsü oldu.


BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş, şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarıların artarak devam etmesini diledi.


Milli sporcuları aldıkları başarılardan dolayı kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Öğrencilerimiz aldıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil ederek, bayrağımızı dalgalandırıyor. İnanıyorum ki bu başarıların tekrarını olimpiyatlarda da göreceğiz. Bu düşüncelerle öğrencilerimiz Muhammed Akdeniz ve Haydar Yavuz’u tebrik ediyorum” dedi.




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