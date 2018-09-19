Bartın Üniversitesi öğrencilerinden TÜBİTAK'a 4 proje

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 4 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görüldü. İslami İlimler Fakültesi öğrencilerden Büşra Özgat'ın yürütücüsü olduğu “Beyanü'l-Hak Gazetesi'nin İndeksi ve Manzum Türkçe Parçaların Çeviri Yazısı” adlı proje Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Altunmeral'in danışmanlığında; Ebubekir Küçük “İslam'da Hayvan Hakları” ve Enes Bayrak'ın “Yaz Kur'an Kurslarında Çocukların Din Eğitimi (Viyana Örneği)” isimli projeleri Dr. Öğr. Üyesi Kamil Çoştu'nun danışmanlığında; Zehra Satılmış'ın “Dini Bir Şahsiyet Olan Yunus Emre'de İnsan Sevgisi” adlı projesi ise Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd Aydın'ın danışmanlığında kabul edildi.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın öğrencileri araştırmaya yapmaya teşvik etmek ve proje yapma kültürü kazandırmak için gayret gösterdiklerini belirterek, “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği konusunda öğrencilerimizi bilgilendirdik. Bu doğrultuda, proje hazırlama-yazma konusunda Üniversitemiz Proje ve Teknoloji Ofisinden destek aldık. Hem öğrencilerimiz hem de onların danışmanlığını yapan öğretim elemanlarımız için iyi bir deneyim oldu. Neticede 4 öğrencimizin projesi destek almaya hak kazandı. Sevgili öğrencilerimizi ve kıymetli hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu süreçte uygulamalı proje yazma eğitimi desteği veren Üniversitemizin Proje ve Teknoloji Ofisine çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl İslami İlimler Fakültesi olarak ilk mezunlarımızı vereceğiz. İnşallah onlar kazandıkları deneyimlerin yanı sıra, kendilerinden sonra gelecek diğer öğrencilerimize de örnek olmanın mutluluğunu yaşayacaklar” dedi.

Öğrencileri ve danışmanlarını hazırladıkları projelerden dolayı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yarının bilim insanları olan bugünün gençleri hazırladıkları projelerle bizleri sevindirdi. Bu gibi deneyimlerle kendilerini geliştiren öğrencilerimiz, akademisyenlerimizin de destekleriyle geleceğe sağlam bir adım atmış oldu. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.