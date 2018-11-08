Bartın Üniversitesi öğrencilerine ‘Denizde Canlı Kalabilme Eğitimi' verildi

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu'nun (Bartın MYO) Kurucaşile Yerleşkesinde öğrenim gören Ulaştırma Hizmetleri Programı öğrencilerine uygulamalı olarak verilen ‘Denizde Canlı Kalabilme Eğitimi' gerçeğini aratmadı.

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) Kurucaşile Yerleşkesinde öğrenimlerine devam eden Ulaştırma Hizmetleri Programı öğrencilerine uygulamalı olarak ‘Denizde Canlı Kalabilme Eğitimi' verildi. Üniversite bünyesindeki tam donanımlı laboratuvarlarda simülasyon üzerinden anlatılan derslerin ardından verilen uygulamalı eğitim gerçeği aratmadı.

Kurucaşile Liman mevkiinde gerçekleştirilen eğitimlerde, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği tarafından Bartın MYO Ulaştırma Hizmetleri Bölümüne bağışlanan denizcilik ekipmanları kullanıldı. Öğretim elemanları ve öğrencilerin yer aldığı eğitimlerde, batmak üzere olan tekneden acil kaçış ve denizde canlı kalabilme senaryolarını canlandırdı.

Senaryo gereği, can salı tekneden elle indirilerek su içerisinde otomatik olarak şişirildi. Kazazedeler tekneden suya dalma giysileri ile atlayarak tekneden uzaklaştı, can salına ulaştı ve hazırlıklı bir şekilde yardımın ulaşmasını beklendi. Paraşütlü işaret fişeği, el maytabı ve turuncu duman kandili de kullanılarak, arama-kurtarma çalışması yapan deniz ve hava taşıtlarına acil durum işaretleri verildi.

Kazazedelerin acil durum işaretlerini gören gemi tarafından kurtarma botu kullanılarak kurtarıldığı eğitimler başarıyla tamamlandı.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Şerife Yazgan Pektaş, denizcilik mesleğinde genellikle kayıp ve kazalarla karşılaştıklarını dile getirerek, yaşanabilecek kayıpları en aza indirebilmek için verilen uygulamalı eğitimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

“Uygulamalı eğitimler, öğrencilerimizin mesleki yetkinliğini artırıyor”

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde uygulamalı eğitimin önemine vurgu yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversitemizin tüm bölüm ve programlarında uygulamalı eğitime önem vererek, öğrencilerimizi daha okurken mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatıyoruz. Uygulamalı eğitim alan öğrenciler iş hayatlarına dair eşsiz tecrübeler ediniyor. Gemi İnşaatı Programı öğrencilerimiz kendi teknelerini yapabilirken, bu teknede Yat İşletme ve Yönetimi Programı öğrencilerimiz uygulamalı dersler işleyebiliyor. Bunların yanında laboratuvar ve atölyelerimizde de son teknoloji cihazlar yine öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Ayrıca, öğrencilerimizin yetkinliğini arttırmalarında yardımcı olacak ‘staj' konusunda da destekliyor, geçtiğimiz günlerde imzaladığımız protokolle, geleceğin mühendis adayı öğrencilerimize Türkiye'nin yerli ve milli hava platformu ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteren TUSAŞ/TAI'de staj yapma imkanı sunuyoruz. Tüm gayretimiz geleceğimizi emanet edeceğim öğrencilerimiz için.” dedi.