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12 Haziran 2018 12:26

Bartın Üniversitesi öğrencisi Aslı Tuğcu Avrupa 3’üncüsü oldu

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, milli sporcu Aslı Tuğcu, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Aslı Tuğcu Avrupa 3’üncüsü oldu

12 Haziran 2018 12:26


İstanbul’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, milli sporcu Aslı Tuğcu 65 kiloda bronz madalya aldı. Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde kadınlar 65 kiloda mindere çıkan Aslı Tuğcu, İsveçli rakibi Moa Lena Maria Nygren’i 3-1 yenerek, madalyaya ulaştı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, milli sporcu Aslı Tuğcu’yu tebrik ederek “Bartın Üniversitesi öğrencileri 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci madalyayı aldı. Buse Tosun’un başarısının ardından, Aslı Tuğcu’nun aldığı madalyayla bir kez daha gururlandık. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.


BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş da Aslı Tuğcu’yu kutlayarak, başarılarının katlanarak artması temennisinde bulundu.




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