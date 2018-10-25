Bartın Üniversitesi Öğrencisi Buse Tosun Dünya üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi milli sporcu Buse Tosun, Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi milli sporcu Buse Tosun, 72 kiloda bronz madalya aldı.

Bronz madalya mücadelesinde Çinli Juan Wang ile karşılaşan Buse Tosun, rakibini 5-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Milli Sporcu Buse Tosun, “Çok çalıştım ve buraya altın madalya almak için gelmiştim. Ancak bazı istenmeyen durumlar oluştu ve Dünya üçüncüsü oldum. Seneye inşallah dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum.” dedi.

Rektör Uzun tebrik etti

Aldığı başarıdan dolayı Buse Tosun'u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bartın Üniversitesi BESYO öğrencilerimiz aldıkları başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sadece bu sene; öğrencilerimizden Muhammed Akdeniz, Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonasında 74 kiloda altın madalya, Haydar Yavuz ise 70 kiloda dünya üçüncüsü oldu. Aynı şampiyonada yine öğrencilerimiz Ekrem Öztürk ve Burhan Akbudak, grekoromen stilde tüm rakiplerini geçerek dünya şampiyonu oldular. Milli sporcu Aslı Tuğcu ise 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya almaya hak kazandı. Buse Tosun ise daha önce aldığı başarıların yanında bu yıl içerisinde 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Şimdi ise Ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek Dünya üçüncüsü olmayı başardı. Buse Tosun'u aldığı başarıdan dolayı tebrik ediyor, tüm öğrencilerimizle birlikte başarılarının artarak devamını diliyorum.” diye konuştu.

Rektör Uzun, ÜniAr tarafından ‘Devlet Üniversitelerindeki Fakülteler Genel Sıralaması'nda Bartın Üniversitesi BESYO'nun ilk sırada yer aldığını da ifade ederek, “Öğrencilerimiz katıldığı müsabakalarda aldığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırırken, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz ise ÜniAr tarafından ‘Devlet Üniversitelerindeki Fakülteler Genel Sıralaması'nda spor alanındaki akademik birimler arasında birinci sırada yer aldı. Bu düşüncelerle BESYO Müdürümüz Doç. Dr. Taner Bozkuş'u ve tüm akademik personelimizi kutluyorum.” dedi.