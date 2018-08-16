Bartın Üniversitesi projesi kapsamında doktora eğitimi verecek

Bartın Üniversitesi tarafından yapılan “Sürdürülebilir Ormancılık” ve “Orman Ürünleri ve Teknolojisi” alanlarında doktora eğitimi verilmesiyle ilgili başvurusu YÖK tarafından onaylandı. Ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak YÖK tarafından hazırlanan program kapsamında üniversitemizin öncelikli alanları geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orman Fakültesi’nden seçildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Barış Özel orman varlıklarının devamlılığına vurgu yaptı. Özel, “Dünyanın en önemli kaynaklarından biri olan ormanların devamlılığının sağlanması ve bu kaynakların optimal düzeyde kullanılabilmesi ülkemiz açısından çok önemlidir. Böylesine önemli bir konuda ‘Sürdürülebilir Ormancılık’ alanında doktora düzeyinde eğitim verecek olmamız bizler için gurur vericidir. Bizlere cesaret veren değerli Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Doktora düzeyinde ‘Orman Ürünleri ve Teknolojisi’ alanında bilim insanı yetiştirecek olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyleyen Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Kaygın, verilecek eğitimler ile birlikte dışa bağımlılığın azalacağını söyledi. Kaygın, “Orman endüstrisi ve teknolojileri alanında yetişmiş insan gücünün artması ile birlikte dışa bağımlılığımız önemli ölçüde azalacaktır. Yoğun orman varlıklarına sahip ülkemizde orman ürünlerinin verimli kullanımıyla birlikte ihracatımız çok yüksek seviyelere yükselecektir. Bizlere böylesine önemli bir alanda bilim insanı yetiştirmemize izin veren saygıdeğer YÖK üyelerine minnettarım.” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ülkemizin belirlediği hedefler gözetilerek oluşturulan “100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesinin” Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağını karşılamadaki önemine vurgu yaptı. Rektör Uzun, “YÖK’ün hizmete sunduğu 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına büyük fayda sağlayacaktır. Ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak seçilen alanlarda eğitim alacak olan öğrenciler ciddi bir eğitim sürecinden geçerken aynı zamanda ayda 2 bin lira burs alabilecek. İçinde bulunduğumuz bölge ormancılık faaliyetleri bakımından doğal bir laboratuvar vazifesi görmektedir. Çevremizdeki orman varlıklarından en üst düzeyde yararlanmak bölgesel kalkınmaya da büyük hizmet edecektir. En köklü fakültemiz olan Orman Fakültesi, hem bölgesel hem de ulusal alanda yürüttüğü çalışmalar ile ülkemize büyük faydalar sağlıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda “100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesine” orman fakültemiz bünyesinden 2 alanla katılıyoruz. Böylesine önemli bir projeye ülkemiz için çok değerli iki alanla destek verecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Üniversitemizin yetkinliğine güvenen YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve tüm YÖK üyelerine şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Başvurular 17 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında fbe.bartin.edu.tr adresinden online olarak yapılabilecek.