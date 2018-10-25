Bartın Üniversitesi ve Pakistan GCU'nun biyoetanol üreteceği proje devam ediyor

Dr. Ahmet Karadağ, Pakistan Goverment College Lahore Üniversitesi (GCU) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında yeni bir yöntemle üretilmesi hedeflenen biyoetanol çalışmalarına katılmak üzere 15 günlüğüne Pakistan'a gitti.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) uygulamaya koyduğu proje tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında Bartın Üniversitesi ile Pakistan GCU işbirliğinde sürdürülen “Biyoetanolün Maliyet Etkin Pilot Ölçekli Üretimi” başlıklı proje devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nin bitkisel atıklarından orman gülü, fındık kabuğu ve fındık zurufunun (koçanı) kullanılacağı projenin tanıtımı amaçlı GCU'nun Bukhari Konferans Salonunda Endüstriyel Biyoteknoloji Enstitüsü bir konferans düzenlendi. Türkiye Lahore Başkonsolosu Emir Özbay, Türkiye Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu Rashid Mansur, GCU'nun Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hassan Amir Shah, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferansta proje hakkında geniş bilgiler sunulurken, araştırma faaliyetlerinde iki ülkenin yapabileceği iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, sürdürülebilir enerji üretiminin önemine vurgu yaparak, “Dünyada enerji ihtiyacının katlanarak arttığı ve enerji tüketimine bağlı çevre kirliliğinin ileri düzeylere ulaşıldığı dikkate alınırsa, dünyanın sürdürülebilir ve çevreci enerji kaynaklarına yönelmesi zorunluluk arz etmektedir. 2050'li yıllarda petrol kaynakları tamamen tükeneceği bilindiğinden birçok ülke alternatif enerji kaynaklarını devreye sokmuş durumda. Enerji ihtiyaçlarını büyük ölçüde dışarıdan karşılayan Türkiye ve Pakistan'ın bir an önce alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi gerekmektedir.” dedi.

“Dördüncü nesil biyoetanol üretimi için bir süreç geliştiriliyor”

Prof. Dr. Karadağ, ABD'de yıllık biyoetanol üretiminin 45 milyar ton, Brezilya'da 26 milyar ton iken Türkiye'de ise sadece yıllık 150 milyon ton biyoetanol üretildiğini aktararak, hem Türkiye hem de Pakistan'ın bu konunun üzerinde durması gerektiğini vurguladı.

Karadağ, “Yeni nesil biyoetanol üretiminin bir fırsat olarak görülmesi gerekmektedir. Bu proje tamamlandığında dördüncü biyoetanol üretim merkezinin Bartın Bölgesinde kurulmasının mümkün olacaktır. Yıllık biyoetanol üretimimizin milyar tonlara çıkarılması hayal değildir.” diye konuştu.

“İki ülke için de önemli bir proje”

GCU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hassan Amir Shah ise Pakistan'ın önemli bir enerji ihtiyacı yaşadığını ve fosil yakıtlara acilen bir alternatif bulmak için harekete geçmeleri gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Shah ayrıca bu projenin başarı ile tamamlanmasının her iki ülkenin ekonomisine büyük katkı yapmasını temenni ettiğini ifade etti.

“Yenilebilir enerji üretimine odaklanmamızın tam zamanı”

Projenin Pakistan ayağının yürütücüsü olan Doç. Dr. M. Nauman Aftab ise Pakistan gibi bir ülke için ağır donanım ve büyük depolama cihazları gerektiren güneş ve rüzgâr enerjisi temelli projelerin uygulanabilir olmadığını, dolayısıyla da “Biyoyakıt formunda büyük ölçekli yenilebilir enerji üretimine odaklanmamızın tam zamanı” olduğunu, bu projenin bu amaçlı hayata geçirildiğinin vurgusunu yaptı.

“Yapılan iş birliği çok önemli”

Türkiye'nin Lahore Başkonsolosu Emir Özbay ise yapılan iş birliğinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, Pakistan ve Türk Üniversiteleri arasında daha fazla araştırma projeleri ile karşılıklı iş birliklerinin artırılması temennisinde bulundu.

“İki ülkenin ekonomisine önemli katkılar sunulacak”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Üniversitesi'ni uluslararası düzeye ulaşma çabalarının öğretim üyesi ve öğrenci düzeyinde de devam ettirildiğini belirterek, yürürlüğe giren bu projeyle; bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma konusunda önemli bir adım atılmış olduğunu ifade etti.

Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuzun uygulamaya koyduğu ‘Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı' kapsamında Pakistan GCU ile Öğretim Üyesi ve Öğrenci değişimi anlaşması imzaladık. İki Ülkenin karşılıklı proje çağrıları ile YÖK'e sunulan yaklaşık 30 proje arasından ilk 10 girerek desteklenmeye değer bulunan bu projenin; başta bölgemiz olmak üzere Ülkemizin kalkınmasına katkı sunacaktır. Bu bağlamda desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve Orman Bölge Müdürlüğüne, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a, şahsında tüm YÖK üyelerimize, katkıları dolayısıyla Bartın Valimiz Nusret Dirim'e ve projenin yürütücüsü olan Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Karadağ nezdinde projede emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.