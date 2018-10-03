Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda ilk dersler başladı

Bartın Üniversitesi'nde yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu'na kayıt yaptıran 198 öğrenci ilk derslerine girdi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) izni ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda ilk dersler verilmeye başlandı. Bu sene ilk defa Üniversitemizdeki tüm programlarda isteğe bağlı hazırlık eğitiminin başlaması ile birlikte geçtiğimiz yıl 54 öğrencinin kayıt yaptırdığı hazırlık sınıflarına, bu sene Bartın Meslek Yüksekokulu'ndan 50, Mühendislik Fakültesi'nden 48, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 32, Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan 28, Edebiyat Fakültesi'nden 20, Eğitim Fakültesi'nden 7, Fen Fakültesi'nden 5, Ulus Meslek Yüksekokulu'ndan 4 ve Orman Fakültesi'nden 2 olmak üzere toplamda 198 öğrenci kayıt yaptırdı.

“Yabancı dilde yetkin mezunlara ihtiyacımız var”

Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulmasının öğrenciler açısından önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bölgemizden başlamak üzere ülkemizin gereksinimlerine uygun fakülte, yüksekokul, bölüm ve programlar açma gayretindeyiz. Yabancı Diller Yüksekokulu da bunlardan biri olarak üniversitemizin daha nitelikli öğrenciler yetiştirilmesinde bizlere destek olacak, geleceğimizin sahibi öğrencilerimizin daha donanımlı yetişmesinde katkılar sunacaktır. Şu bir gerçektir ki yabancı dil bilgisi artık günümüzün olmazsa olmazları arasındadır. Üniversitelerden beklenti bu ihtiyaca uygun mezunlar yetiştirilmesi yönündedir. Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulmasıyla birlikte öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra etkin bir şekilde yabancı dil de öğrenerek kendilerini bekleyen geleceğe hazır olacaklardır.” dedi.

İlk derslerin yapıldığı Yabancı Diller Yüksekokulu'nun hayırlı olmasını dileyen Rektör Uzun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm Bakanlar Kurulu üyelerimize, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve kendilerinin şahsında tüm YÖK Üyelerimize verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ayrıca verdikleri destekten dolayı Valimiz Sayın Nusret Dirim'e, yüksekokulun kurulma sürecindeki katkılarından dolayı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a, gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Çağın gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirme hedefindeyiz”

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk ise amaçlarının çağın gereksinimlerine uygun donanımlı bireyler yetişmek olduğunu söyledi. Şentürk, “Yabancı Diller Yüksekokulumuz, 9 İngilizce öğretim görevlisi ve 2 Almanca öğretim görevlisinden oluşan uzman kadrosuyla öğrencilerimize akademik çalışma alanlarında, iş hayatlarında ve sosyal çevrelerde gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmak amacıyla nitelikli ve yenilikçi bir yabancı dil eğitimi sunmaktadır. İki dönem süren İngilizce eğitimi ile öğrencilerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nda belirlenen A1, A2 ve B1 seviyelerini tamamlamaları hedeflenmektedir. Hazırlık sınıflarında dersler öğrencilerimize etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırma odaklı olarak yapılmaktadır" dedi.

“Uluslararasılaşma sürecine katkı sunma gayretindeyiz”

Hazırlık eğitiminin yaygınlaştırılmasının, üniversitemizin uluslararasılaşma sürecine önemli katkı sağlayacağını da kaydeden Şentürk, “Hazırlık sınıflarında gerçekleştirilen yabancı dil eğitimi ile Erasmus ve Mevlana programlarına katılan öğrenci sayısının arttırılması hedeflenmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulumuzda hazırlık derslerinin yanı sıra bölümlerde Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri ile Fakülte ve Bölümlerin talepleri doğrultusunda farklı programlar halinde seçmeli dil dersleri verilmektedir. Kültürel ve mesleki alanda yabancı dilin öneminin bilincine sahip, bir yabancı dille yetinmeyen öğrencilerimiz için ise seçmeli ders olarak Almanca dersi açılmaktadır. Bu dersler haftada 3 saatlik programlardan oluşmaktadır.” ifadelerini kullandı.