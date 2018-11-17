Bartın Üniversitesi'nde Buse Tosun sevinci

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisiMilli Sporcu Buse Tosun, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0 yenerek çeyrek final, Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final ve Kazak ZhamilaBakbergenova'yu da tuş ederek finale yükseldi. Buse Tosun, finalde ise Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

"Rektör Uzun tebrik etti"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, aldığı başarılardan dolayı Buse Tosun'u tebrik ederek "Öğrencilerimiz katıldığı müsabakalarda aldığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırıyor. Buse Tosun ise başarılara doymuyor, adım adım olimpiyat şampiyonluğuna doğru ilerliyor. ÜniAr tarafından yapılan araştırmada ‘Devlet Üniversitelerindeki Fakülteler Genel Sıralaması'nda spor alanındaki akademik birimler arasında birinci sırada yer alan Üniversitemiz BESYO öğrencimiz Buse Tosun'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.Bu başarılar kolay elde edilmiyor. Dolayısıyla hem akademik hem de sportif anlamda büyük başarılara imza atan ve öğrencilerimizi daima motive eden BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Güçlü başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“Yeni binamızda geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam edeceğiz”

Rektör Uzun, “Üniversitemizin Kutlubey Kampüsünde inşası tamamlanarak eğitim-öğretime başlanan BESYO binasıyla birlikte Ülke sporuna değer katacak sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki uluslararası camiada kendimizden çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu doğrultuda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk Sporunun geleceğine dair olan inancını her zaman dile getirerek bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet M. Kasapoğlu'na en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade edenve yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza da teşekkürü bir borç bilirim. Bu başarılar bölgesel iş birliğimizin de önemli bir göstergesidir. Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner nezdinde ilimizdeki bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza müteşekkirim.” diye konuştu.