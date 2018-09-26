Bartın Üniversitesinde "El Ele Güvenli Geleceğe" standı kuruldu

Bartın Üniversitesi'nde 2018-2019 akademik yılının ilk derslerinin başlamasıyla birlikte, üniversite girişine kurulan stantlarda öğrencilere bilgiler veriliyor.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce, 2018-2019 akademik yılın başlamasıyla birlikte ilk derslere girmek için gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey Kampüsünde "El Ele Güvenli Geleceğe" standı kuruldu. Bu akademik yılın ilk derslerine giren öğrencilere stantta görevli emniyet mensupları tarafından şehir hakkında bilgiler verildi. Bartın'ın ‘huzurlu bir şehir' olduğu vurgusunun yapıldığı stantta, öğrencilere oluşabilecek bir olumsuzluk karşısında nasıl bir yol izleyecekleri aktarıldı.

Üniversite öğrenimlerinin ilk yılında üniversite ve şehirden gördükleri yakınlığın kendilerini mutlu ettiklerini ifade eden öğrenciler ise emniyet mensuplarına teşekkürlerini iletti.