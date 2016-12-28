Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 13:55

Bartın Üniversitesinde ‘Hafıza Teknikleri’ konferansı

Bartın Üniversitesinde ‘Hafıza Teknikleri’ konferansı

28 Aralık 2016 13:55

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen hafıza teknikleri seminerinde öğrencilere hızlı okuma ve kelime kavrama noktasında teknikler anlatıldı.
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından “Hafıza Teknikleriyle Yabancı Dillerdeki ve Çeşitli Bilim Dallarındaki Kelime ve Konuları Ezberleme/Kavrama Anlayarak Hızlı Okuma Yöntemleri” konusunda bir seminer gerçekleştirildi.
Seminerin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, öğrenme tekniklerinin iyi bilinmesiyle ve hızlı okuma teknikleriyle başarının artacağını vurgulayarak, “Bazen çok küçük bir bilgi hayatımızı zenginleştirebilir. Küçük diye önemsemeyebileceğiz o şey, hayatımızı kolaylaştırır ve bizi geleceğe taşır” dedi.
İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulmecit Karaaslan ise, insan beyninde farklı bölgeler olduğu ve bu bölgelerin farklı özelliklerle çalıştığını söyledi.
Ardından geçilen seminerde, hafızada tutma ve saklama teknikleri uzmanı Sinan Yılmaz sunumunu yaptı. Yılmaz, hafızanın genel çalışma prensibi ve bilginin kavranması konularında teknik bilgiler verdi.
Etkinlik, karşılıklı soru cevaplarla son buldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
4
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç