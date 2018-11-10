Bartın Üniversitesi'nde internet hızı ve kapsama alanı arttı

Bartın Üniversitesi'nde yapılan yatırımlar sonucu internet hızında yüzde 330'lara varan bir yükselme olurken; kablosuz bağlantı noktası ise kapalı alanların tamamına, açık alanların ise yüzde 50'sine ulaştırılıyor.

Bartın Üniversitesi'nde öğrenci ve akademik personelin araştırma-geliştirme, bilimsel çalışmalarında kesintisiz dış kaynaktan yararlanmalarını ve paydaşlarıyla kesintisiz haberleşmelerinin daha hızlı, sürekli ve güvenilir olması hedeflenerek yapılan bilişim sistemleri altyapı çalışmaları neticesinde yaklaşık 1 milyon TL donanım ve yazılım yatırımı yapıldı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Ağdacı ve Kutlubey Kampüsleri ile Ulus Meslek Yüksekokul'u ve Kurucaşile Yerleşkesi'nde 200 yeni kablosuz erişim cihazı yerleştirildi. Böylece üniversitenin sahip olduğu kapalı alanların tamamında, açık alanların ise yüzde 50'sinde kesintisiz olarak kablosuz internet bağlantısı yapılabilecek. Bu sayede öğrencilerin ve personelin EDUROAM bağlantıları ile daha çok noktadan internete ulaşması sağlandı.

Ayrıca ULAKBİM ile yapılan görüşmelerle internet bağlantı hızında yüzde 330'lara varan bir yükselme de oldu. Son yapılan yatırımlarla Ağdacı Kampüsü'nün internet hızı 300 Mbit/s'den 450 Mbit/s'ye, Kutlubey Kampüsü'nün Nisan 2017 tarihinde 90 Mbit/s olan internet hızı ise 3 kattan fazla artırılarak 300 Mbit/s'ye ulaşmış oldu. Bu çalışmalar neticesinde Bartın Üniversitesi'nde toplam İnternet hızı 800 Mbit/s'ye çıkarılmış oldu.

“Öğrencilerimiz ve personelimiz bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşacaklar”

Bilgiye erişme noktasında internetin günümüzde çok önemli bir yere sahip olduğuna değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversiteniz bünyesinde yapılan yatırımlarla öğrencilerimiz ve personelimizin bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımız sonucunda ciddi anlamda bir gelişme göstererek, üniversitemizdeki toplam internet hızının 800 Mbit/s'ye çıkardık. Kablosuz bağlantı noktalarını da artırdık. Gelecek dönemler için erişim noktası ve hız konusunda çalışmalarımız devam edecek. Bilgiye erişimde engelsiz bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyoruz” dedi.