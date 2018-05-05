Bartın Üniversitesi’nde Kut’ül Amare zaferi anlatıldı

Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Necmettin Alkan, Birinci Dünya Savaşında İngiliz Ordusunun Türk Ordusu’na teslim olmasıyla birlikte yaşanan zaferi anlattı.

Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan, bundan 102 yıl önce İngiliz Ordusunun Türk Ordusu’na teslim olmasıyla birlikte büyük bir zafer kazanıldığını söyledi.

Alkan, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bilgiler de vererek “Kut’ul Amare Zaferi’yle ilgili son zamanlarda çeşitli görüşler ortaya atıldı. Bu zaferin ‘unutulduğu veya unutturulduğu’ gibi düşünceler tartışıldı. Bu düşünceleri doğru bulmuyorum. Ayrıca, büyük bir zafer olarak bilinmesi gereken Kut’ul Amare Zaferi’nin Çanakkale Zaferiyle karşılaştırmak yerine kendi içerisinde değerlendirilmesini daha doğru buluyorum. Çünkü bu zafer ancak Çanakkale Savaşlarında bir cephe olabilir kanaatindeyim” dedi.

Alkan, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden de bahsederek “Osmanlı Devleti’nin son sadrazamlarından bir tanesi Sait Halim Paşa, Cihan Harbi’ne girmemizde ve kritik kararlar almamızda etkili bir isimdir. Sait Halim Paşa şehit edilmeden birkaç yıl önce Paris’te Cihan Harbi’ne giriş süreciyle ilgili bir makale yazmıştır. Orada Paşa diyor ki ‘2 Ağustos 1914 günü Osmanlı Devleti için bir kırılma anıdır.’ Eğer Milli Mücadele’nin başlangıç tarihini biz bir yerlerden başlatacaksak, 2 Ağustos 1914 tarihinden başlatabiliriz. Çünkü bu tarih Osmanlı Devleti’nin Almanya ile ittifak yapmasının ve daha sonra Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin tarihidir. Sait Paşa bu tarihte alınan kararla İttihat ve Terakki’nin Milli Mücadele’ye giden yolu açmış olduğunu bildirerek, ardından Türkiye Cumhuriyeti kuruluşuna olan vesileye işaret etmiştir.” diye konuştu.

Karşılıklı soru cevapların alınmasının ardından son bulan etkinlikte, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı katkılarından dolayı Alkan’a teşekkür belgesini verdi.