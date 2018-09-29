Bartın Üniversitesi'nde Mobbing eğitimleri verildi

Bartın Üniversitesi tarafından akademik ve idari personele yönelik “iş yerinde psikolojik taciz" olarak tanımlanan mobbing eğitimleri verildi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimler 4 gün sürdü. Akademik ve idari personelin katıldığı eğitimler Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak Akyüz, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akcan, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Duman ve Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay Ulus tarafından verildi.

Eğitimlerde; mobbingin tanımı, mobbingin içeriği, mobbing süreci, mağdur-zorba ve izleyici özellikleri, mobbingin etkileri ve Türk hukuk sisteminde mobbing konularında bilgiler verildi. Mobbingin, seçili kitlelerin veya bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını etkilemek, yönlendirmek, kontrol altına almak ve değiştirilmesine yönelik propaganda, sindirme, yıpratma, zayıf düşürme gibi her türlü faaliyet olarak tanımlandığı eğitimlerde; fiziksel, cinsel ve psikolojik tacizin süreçleri anlatıldı. Mobbingin 45 saldırı yoluyla gerçekleşebileceği vurgusunun yapıldığı etkinlikte, bu saldırıların ‘Kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek', ‘Sosyal ilişkilere saldırılar', ‘İtibarınıza saldırılar', ‘Kişinin yaşam kalitesine' ve ‘Mesleki durumuna saldırılar' olmak üzere 5 grupta toplandığı bildirildi.

Eğitimler; Türk Hukukunda 2011/2 sayılı genelgesinde ceza kanununda, borçlar kanununda ve medeni kanunda yer alan bazı düzenlemelerin mobbing olarak ifade edilebilineceğinin altı çizilirken, ayrıca bu gibi durumlarda alınabilecek diğer önlemler aktarıldı.