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Bartın Üniversitesinde öğrencilere aşure dağıtıldı

Bartın Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (SKSD) tarafından Muharrem ayı nedeniyle öğrencilere aşure dağıtıldı.


Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey Kampüslerinde Muharrem ayı nedeniyle öğrencilere aşure dağıtıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Bartın Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, kazanın başına geçerek katılımcılara aşure dağıttı.


Akademik ve idari personelin de katıldığı aşure etkinliğinde konuşan Rektör Uzun, “Muharrem ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak öğrencilerimiz ve personelimizle bir araya geldik. Gelenek ve göreneklerimizin gereği olarak yaşadığımız bugünü, gelecek nesillerimize aktarma gayesindeyiz. Bu vesileyle Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

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