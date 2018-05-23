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23 Mayıs 2018 16:45

Bartın Üniversitesi’ndeki doktora programları artıyor

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yeni açılan Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı önümüzdeki akademik yıl öğrenci alacak.

Bartın Üniversitesi’ndeki doktora programları artıyor

23 Mayıs 2018 16:45


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programına önümüzdeki akademik yıl öğrenci alınacağı müjdesini verdi.


Bartın Üniversitesi’nin 2018-2022 stratejik planında yer alan hedeflerden bir tanesinin de lisansüstü eğitim programlarının sayısını artırmak olduğunu kaydeden Rektör Uzun, “Ülkemizin doktoralı insan gücünü artırma hedefinde gayret gösteriyoruz” dedi.


Rektör Uzun, ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak üniversite bünyesinde yeni programlar açıldığını belirterek “Ülkemizdeki nitelikli insan kaynağının oluşmasında en büyük görev üniversitelere düşmektedir. Üniversitemiz de bu doğrultuda çalışmalar yapmakta, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına yönelik ihtiyaç duyulan programlar açmaktadır. Hedeflerimiz arasında lisansüstü program sayısı artırmak ve bu programların disiplinlerarası lisansüstü programlar ile kamu-üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılacak protokollere dayalı lisansüstü programlar olması var. Bu noktada akademik kadromuzu da artırmaya da gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle başta her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.




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