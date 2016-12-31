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31 Aralık 2016 10:57

Bartın Üniversitesi’nden özel güvenliklere eğitim

Bartın Üniversitesi’nden özel güvenliklere eğitim

31 Aralık 2016 10:57

Bartın Üniversitesi’nde görev yapan özel güvenlik görevlilerine iletişim becerileri, toplumsal olaylara müdahale, kitle psikolojisi ve iletişim konularında eğitim verildi.
Bartın Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen seminerde, üniversitede görev alan özel güvenlik görevlilerine iletişim becerileri, suç, şüpheli ve suçlu profilleri, toplumsal olaylara müdahale esasları, kitle psikolojisi ve öfke kontrolü gibi konular anlatıldı. Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Yavuz Çomarlı, eğitim seminerleriyle özel güvelik görevlilerinin sorumluluk alanlarının tamamında etkin bir hizmet verebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Ardından geçilen seminerde, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Tarhan, toplumsal olaylar, grupların özellikleri, risk analizleri ve güvenlik başlıklarında bir konuşma yaptı. Bartın Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden Uzm. Mehmet Ceylan ise iletişimin insanın özel ve iş hayatında önemine vurgu yaparak, güvenlik güçlerinin görevlerini yüksek bir verimle icra etmeleri için suçsuz ve suça karışan kişilere uygun nitelikte iletişimin nasıl gerçekleştirilebileceği açıklandı. Etkinlik, karşılıklı soru cevaplarla son buldu.



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