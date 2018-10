Bartın Üniversitesinden yeni öğrencilerine ‘Hoş Geldin" etkinliği

Bartın Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılında yeni kayıt yaptırarak ilk derslerine giren öğrencilerine ‘Uyum Etkinlikleri' ile merhaba dedi.

Bartın Üniversitesi tarafından yeni başlayan öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için ‘Uyum Etkinlikleri' düzenlendi. Her gün farklı bir fakülte veya yüksekokulun öğrencilerine yönelik yapılan tanıtımlar, 10 gün boyunca devam etti. Ağdacı ve Kutlubey Kampüsü ile Ulus Yerleşkesindeki etkinliklerde üniversitenin yapısı ve olanakları anlatılarak, şehir hakkında bilgiler verildi.

Akademik personel tarafından öğrencilerin eğitim-öğretim stratejileri hakkında bilgilendirildiği uyum etkinliklerinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri tarafından da sunumlar yapıldı.

“Öğrencilerimize geleceğimiz için yol arkadaşlığı yapacağız”

Uyum etkinliklerine katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 2018-2019 akademik yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Bir öğretim kurumu olarak en temel önceliğimiz, daima öğrencilerimizdir. Güçlü akademik kadromuz, sürdürülen bütün eğitim ve öğrenim faaliyetlerinde her zaman öğrencilerimizin yanında olacaktır. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de öğrencilerimizin gelişimi öncelenecektir. Büyük bir ailenin üyesi olan öğrencilerimiz, başarı çıtamızı daha da yukarılara taşıyarak, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımamızda bize yol arkadaşlığı yapacaktır” diye konuştu.

“Her türlü potansiyeli bölge ve ülkemizin hizmetine sunma gayretindeyiz”

Öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim imkanları sunarak onların nitelikli bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı gaye edindiklerini de kaydeden Rektör Uzun, “Üniversitemiz, öğrencilerinin nitelikli bireyler olmalarını sağlamaya gayret edinirken ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmayı da kendine hedef edinmiştir. Bu bağlamda, bölgemizin sahip olduğu zenginlikleri, bilimsel proje ve Ar-Ge çalışmalarıyla katma değere dönüştürmek vazgeçilmez amaçlarımızın başında gelmektedir. Halkımızla uyum içinde, sahip olduğumuz her türlü potansiyeli bölge ve ülkemizin hizmetine sunmak için gayreti gösterecek azim ve kararlıktayız. Bu bağlamda, üniversitemizin şehrimiz ve bölgemizin her alanda etkili kurumu olmasını; nitelikli akademik personelimizin üniversitemizin üstün fiziki alt yapısını da kullanarak her açıdan yetişmiş mezunlar vermesini; üniversitemizin gelişimini iç ve dış paydaşlarımızla iyi ilişkiler kurarak geliştirmesini hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Söz sahibi gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Rektör Uzun öğrencilere geleceğe dair hedefleri olması noktasında öneriler de vererek “Üniversitemizde; 8 fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile 4 farklı yerleşkede öğrencilerimize en iyi eğitimi-öğretimi vermek için gayret gösteriyoruz. Fiziki olarak her geçen gün olanaklarımızı artırırken, bilimsel anlamda üreten bir Üniversite hedefiyle söz sahibi gençler yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimize ERASMUS, MEVLANA VE FARABİ programları kapsamında yurt dışı ve yurt içinde anlaşmalı üniversitelerde eğitimlerinin bir bölümünü görme fırsatını sunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimize yüksek lisans ve doktora programlarını da şimdiden düşünmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.