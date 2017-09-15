Bartın Üniversitesi’ne 14 farklı ülkeden 197 yeni öğrenci

Bartın Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci kontenjanının artırılmasının ardından 2017-2018 akademik yılında 197 öğrenci gerekli şartları sağlayarak kayıt yaptırdı. Yeni kayıtlarla birlikte uluslararası öğrenci sayısı 283’e çıkan Bartın Üniversitesi’nde Azerbaycan, Almanya, Afganistan, Benin, Bosna Hersek, Çad, Fas, Fildişi Sahili, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Lübnan, Mısır, Suriye, Somali, Tacikistan ve Türkmenistan’dan lisans ve lisansüstü öğrencileri yer alıyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun uluslararasılaşmanın önemine vurgu yaparak, “Yükseköğretim bilgiye ulaşmada ve geliştirmede önemli bir araç olmakta, karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü teşvik etmekte ve uluslararasında karşılıklı güven yaratmada hayati bir rol oynamaktadır. Üniversitemizde de bu doğrultuda gayretler gösterilmekteyiz. Bu çalışmalardan biri olan yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kontenjanlarımız artırılmış, yapılan başvuruların ardından 14 farklı ülkeden 197 uluslararası öğrenci kayıt yaptırmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu yıl 197 uluslararası öğrenci kabul eden Bartın Üniversitesi’nde, 2016-2017 akademik yılında 26, 2015-2016 akademik yılında 29, 2014-2015 akademik yılında 31, 2013-2014 akademik yılında 14 ve 2012-2013 akademik yılında 15 öğrenci kayıt yaptırmıştı. Bartın Üniversitesi’nde bugüne kadar öğrenimini başarıyla tamamlayan 27 uluslararası öğrenci de mezun oldu.