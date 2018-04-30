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30 Nisan 2018 15:16

Bartın Üniversitesine bir ödül daha

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr.

Bartın Üniversitesine bir ödül daha

30 Nisan 2018 15:16

Mehmet Emin Aktan "Fizyoterabot/w1: Üst Uzuvların Rehabilitasyonuna Yönelik Terapatik Egzersiz Robotu" projesiyle Yıldızlı Projeler Yarışması akademisyen kategorisinde birinci oldu.


Mehmet Emin Aktan, YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü ve Yıldız Teknopark tarafından düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması’ndan ödül aldı. Aktan, Biyomekatronik Araştırma Laboratuvarı ekibi ile gerçekleştirdiği "Fizyoterabot/w1: Üst Uzuvların Rehabilitasyonuna Yönelik Terapatik Egzersiz Robotu" projesiyle akademisyen kategorisinde birinci oldu.


Aktan, gerçekleştirdikleri proje ile ilgili bilgiler vererek “Doç. Dr. Erhan Akdoğan yürütücülüğünde geliştirilen robotik sistem, bilek ve önkol rehabilitasyonunda fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen kuvvet ve eklem hareket açıklığı kazandırmaya yönelik terapatik egzersizleri gerçekleştirebilmektedir. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde gerçek hastalar üzerinde denenerek etkinliği ortaya konmuştur. 500’e yakın proje başvurusunun yapıldığı ve üç kategoride 22 projenin finale kaldığı yarışmada, 9 proje ödüle layık görüldü. Bizim projemiz de akademisyen kategorisinde birinci oldu” dedi.


Rektör Uzun tebrik etti Bartın Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da yaptığı çalışmadan dolayı Aktan’ı kutlayarak “Üniversitemiz öğretim elemanları yaptıkları çalışmalarla bilime katkı sunmaya devam ediyor. Her bir ülkemizin kalkınma hamlesine birer katkı olarak gördüğümüz bu projelerin aratarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.




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