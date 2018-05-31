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31 Mayıs 2018 14:09

Bartın Üniversitesi’nin bir projesi daha kabul edildi

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin teknik destek programı kapsamında BAKKA’ya sunmuş olduğu ‘ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti’ proje başvurusu kabul edildi.

Bartın Üniversitesi’nin bir projesi daha kabul edildi

31 Mayıs 2018 14:09


Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde personel ve öğrencilere verilen “ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri”nin tamamlanmasının ardından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (BAKKA) yeni bir proje başvurusu yapıldı. BAKKA tarafından yapılan değerlendirmeyle İslami İlimler Fakültesi’nin sunmuş olduğu ‘ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti’ proje başvurusu kabul edildi. Yapılan protokolle, İslami İlimler Fakültesi ‘ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmasında son aşama olan danışmanlık hizmetini alacak.


Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, gerçekleştirilecek projeyle ilgili bilgiler vererek “Fakültemiz öğrencilerine sunduğu eğitim-öğretim hizmetlerinin kalitesini üst düzeye ulaştırmayı, bu sayede gerek onlara gerekse topluma ve ülkeye en yüksek katma değeri sağlamayı amaçlamaktadır. İslami İlimler Fakültesi olarak fakültemizin misyon ve vizyonuna uygun, sürekli iyileşme kapsamındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. BAKKA’ya sunduğumuz projemizin kabul edilmiş olması, hedeflerimizden biri olan ISO 9001: 2015 Kalite Belgesini alma yolunda emin adımlarla ilerlememizi sağlayacaktır. Bu düşüncelerle bizi sürekli iyileşme başta olmak üzere tüm konularda teşvik eden Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a ve projemize destek sağlayan BAKKA’ya teşekkür ederim.” dedi.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise ‘kalite’ kavramını önemsediklerini ve bu yönde gayret gösterdiklerini kaydederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.


Rektör Uzun, “Üniversitemizin 2018-2022 stratejik planında da sıkça vurgu yaptığımız konulardan biri de ‘kalite’ olmuştur. Her bir birimimizin çalışmalarında kaliteye önem vermesi, bütün çalışanların katılımını gerektirmesi, süreçlerin sık sık gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada çok çalışmamız ve bu çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmamız gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.




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