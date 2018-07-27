Bartın Üniversitesi’nin Biyoetanol projesi devam ediyor

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) uygulamaya koyduğu proje tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında Bartın Üniversitesi ile Pakistan Goverment College işbirliğinde gerçekleştirilen proje devam ediyor. Karadeniz Bölgesi’nin bitkisel atıklarından orman gülü, fındık kabuğu ve fındık zurufunun (koçanı) kullanılacağı proje kapsamında Pakistan Goverment College Lahore Üniversitesi Endüstriyel Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Muhammad Nauman Aftab Bartın’a geldi. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile görüşen Aftab, proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dr. Aftab, projenin Türkiye ve Pakistan arasındaki bilimsel işbirliğinin geliştirmesi doğrultusunda atılmış örnek bir adım olduğunu kaydederek “Bu projede, bu bölgenin Bitkisel atıklarından biyoetanol üreterek biyoyakıt olarak ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini; Bartın Üniversitesiyle de bu noktada bilimsel işbirliğine gidildi" dedi. Ayrıca Aftab, yapılan ön değerlendirmeler ve projede gelinen nokta itibari ile önemli kazanımlar elde edeceklerine dair olan inancını da dile getirdi.

“Yeni bir yöntemle daha ekonomik ve daha verimli biyoetanol üretilecek”

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Karadağ ise proje hakkında bilgiler vererek “Bartın Üniversitesi ve Pakistan Lahore Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının birlikte yürütecekleri proje ile her iki ülkeye de ekonomik olarak önemli girdilerin sağlanması hedeflenmiştir. Bu maksatla, projeyle çevreci ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan biyoetanol üretiminin yeni bir yöntem kullanılarak elde edilecektir. Bu sayede mevcut biyoetanol üretim metoduna alternatif ve çok daha verimi yüksek ve de ekonomik üretim prosesi ile çok önemli kazanımlar elde edilecektir.” diye konuştu.

“Bölgesel kalkınma konusunda önemli bir adım”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise projenin uluslararasılaşma noktasında olduğu kadar bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma konusunda da atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. Rektör Uzun, “Üniversitemizde sürdürülen çalışmalarda bölgemizden başlamak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunma gayretindeyiz. Bu kapsamda Pakistan Goverment College Lahore Üniversitesi işbirliğinde yaptığımız proje, Yükseköğretim Kurulu’nun uygulamaya koyduğu proje tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Projeyle bölgemizde orman zararlısı olarak bilinen orman gülü ve atık bitkilerden fındık kabuğu ile fındık zurufu kullanılacak. Böylece bölgesel bu bitki atıkları başta olmak üzere tüm gıda ve bitki atıkları kullanılarak üretilecek biyoetanol ile ekonomimize önemli bir katkı sağlanacağına olan inancım tamdır.” şeklinde konuştu.

Projenin başarıyla devam ediyor olmasından dolayı duyduğu mutluluğu da dile getiren Rektör Uzun, “YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç şahsında tüm YÖK üyelerimize desteklerinden, Bartın Valimiz Sayın Nusret Dirim’e ise katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Proje Yürütücüsü Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Karadağ ve ekibi ile Pakistan tarafı olarak Doç. Dr. Muhammad Nauman Aftab ve ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.