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22 Aralık 2016 17:43

Bartın Valiliği’nde kar toplantısı

Bartın Valiliği’nde kar toplantısı

22 Aralık 2016 17:43

Bartın’da kar ve buzla mücadele programı hakkında bilgilendirme, değerlendirme ve çalışmalar sırasında kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla Valilikte toplantı gerçekleştirildi.
Vali Nusret Dirim başkanlığında Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Karayolları Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Metin Çetin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, DSİ 233. Şube Müdürü Sançar Biçer, Karayolları 156. Şube Şefi Yunus Emre Öcal, Bedaş İşletme Müdürü Ramazan İşaret, Karayolları Yük Taşıma Kooperatifi Mehmet Öznazik, Bartın Şoförler Odası Başkanı Sinan Amasralı katıldı.
Toplantıda konuşan Karayolları Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki devlet ve il yolları trafik güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi amacıyla 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Özendi, jandarma ve emniyet ekiplerince araçlarda zincir, takoz ve kar lastiği bulundurulmasına ilişkin kontrollerin sürdürülerek Karayolları ekiplerine çalışmalarında destek verilmesini, 2016-2017 sezonu kış programı için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti. Özendi çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.
Vali Dirim kurumların koordineli olarak çalışmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, kurumlar arası koordinasyonun aralıksız sürdürülmesi talimatını verdi.



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