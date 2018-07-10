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10 Temmuz 2018 16:28

Bartın Valiliği’nden vatandaşlar onuruna yemek

Bartın Valiliği tarafından 75.

Bartın Valiliği’nden vatandaşlar onuruna yemek

10 Temmuz 2018 16:28

Yıl Huzurevi Sakinleri, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarımız, ValiliK Proje Uygulama Eğitim Merkezinde hizmet alan kadın kursiyerler, çocuklar, Sosyal Yardımlaşma Vakfından Yardım alan vatandaşlar onuruna yemek programı düzenlendi.


Bulut Düğün Salonunda düzenlenen yemek programına Vali Nusret Dirim’in eşi Burcu Dirim, Vali Yardımcısı Erkan Kalender, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural ve eşi Arzu Vural, İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü V. Mahmut Şahin, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Tekneci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, Küre Dağları Milli Park Müdürü Ahat Deliorman, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Asım Özdemir ,Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri katıldı.


Program Valilik Proje Uygulama Eğitim Merkezinde eğitim alan ve mezun olan çocukların ve yeni dönemde eğitim alan miniklerin gösterileri ile başladı.


Yemek programında Vali Dirim’in eşi Burcu Dirim vatandaşlarımızla yakından ilgilenerek sohbet etti.




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