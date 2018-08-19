Vali Nusret Dirim ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, köylerine gitmek için sürücüsünün henüz belirlenemediği 34 BHD 207 plakalı midibüsü kiralayarak yola çıktı. 27 kişilik araç, Kurucaşile-Cide karayolu Kapısuyu mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, AFAD, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan midibüs için vatandaşlar tarafından halat sarkıtıldı. Yaralılar halatlar yardımıyla yukarıya çıkartıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Bartın Valisi Nusret Dirim ise “Bayram öncesi çok üzücü bir kaza, İstanbul’dan Cide istikametine giden midibüs şeklinde bir araç. Bir köye ait, bayramlaşmak üzere köylerine gitmek isteyen vatandaşlarımızı götürüyor. Duyulduğu kadarıyla burada sanki şoför hatası olabileceğini değerlendirebileceğimiz durum oluşmuş. Şu ana kadar tespit edilen 3 vefat anlaşılıyor, 19 yaralı var. Şu an arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevrede ciddi bir arama çalışması yapılması gerekiyor. Araç ciddi bir şekilde uçurumdan yuvarlandı. Çevreye yayılmış vefat veya yaralı olabileceği düşüncesiyle bunların çevrede araştırılmasını ciddi bir şekilde yapmak gerekiyor. Vatandaşlar da bu duyarlılığı gösteriyor. AFAD burada, ambulanslarımız burada, 112 acil burada, jandarma burada, bölge trafik burada herkes üzerine düşeni yapıp bir an önce buradaki arama kurtarma işlemleri için çalışıyorlar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.