Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 18:58

Bartın Valisi Nusret Dirim: “Şu ana kadar tespit edilen 3 vefat, 19 yaralı var”

Bartın’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs 100 metreden uçuruma yuvarlandı.

Bartın Valisi Nusret Dirim: “Şu ana kadar tespit edilen 3 vefat, 19 yaralı var”

19 Ağustos 2018 18:58

Vali Nusret Dirim ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.


Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, köylerine gitmek için sürücüsünün henüz belirlenemediği 34 BHD 207 plakalı midibüsü kiralayarak yola çıktı. 27 kişilik araç, Kurucaşile-Cide karayolu Kapısuyu mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandı.


Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, AFAD, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan midibüs için vatandaşlar tarafından halat sarkıtıldı. Yaralılar halatlar yardımıyla yukarıya çıkartıldı.


Bölgede incelemelerde bulunan Bartın Valisi Nusret Dirim ise “Bayram öncesi çok üzücü bir kaza, İstanbul’dan Cide istikametine giden midibüs şeklinde bir araç. Bir köye ait, bayramlaşmak üzere köylerine gitmek isteyen vatandaşlarımızı götürüyor. Duyulduğu kadarıyla burada sanki şoför hatası olabileceğini değerlendirebileceğimiz durum oluşmuş. Şu ana kadar tespit edilen 3 vefat anlaşılıyor, 19 yaralı var. Şu an arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevrede ciddi bir arama çalışması yapılması gerekiyor. Araç ciddi bir şekilde uçurumdan yuvarlandı. Çevreye yayılmış vefat veya yaralı olabileceği düşüncesiyle bunların çevrede araştırılmasını ciddi bir şekilde yapmak gerekiyor. Vatandaşlar da bu duyarlılığı gösteriyor. AFAD burada, ambulanslarımız burada, 112 acil burada, jandarma burada, bölge trafik burada herkes üzerine düşeni yapıp bir an önce buradaki arama kurtarma işlemleri için çalışıyorlar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç